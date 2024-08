PEETER ESPAK Jürgen Ligi arvates soosib lasterohkust vaesus? Siin tulebki appi lastetusmaks!

Eriti tähelepanuväärsed on olnud tema erinevad algatused ning ratsionaliseerimisettepanekud Eesti maksusüsteemi ning üleüldise riigifilosoofia ümberkujundamise teemadal. Kõige selle peale tuli ka endale peale hirmus kihk ministrile oma tagasihoidliku nõuga appi tulla. Sest nagu ju ka meie peaminister Kristen Michal oma ametisseastumise eel sõna võttes kogu rahvale kinnitas: «Me ei ole nii targad või nii ülbed, et ära põlata kellegi häid mõtteid sellepärast, et nad mõnikord on vastasleeris». Meie kõigi ettepanekud ja soovid olla valitsuse jaoks väga tähtsad, sest valitsus teenivat muu hulgas ka meid.