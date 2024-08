RAINER SAKS Suur õhurünnak Ukrainale – Zelenskõi lubab vastulööki

Kokku tulistasid erinevad vene väeliigid välja 127 eritüüpi raketti ja 109 Iraani drooni. Ukraina õhukaitse suutis hävitada 102 raketti ja 99 drooni. Arvestades rünnaku ulatust, on see hea tulemus. Võib öelda, et Saksamaa ja teiste Euroopa riikide viimasel ajal üle antud õhutõrje süsteemid päästsid halvimast. Õhukaitse suutis tabada ka ühe kolmest Kinžall raketist, ühe kolmest X-22 tiibraketist ning ühe kuuest ballistiliset raketist Iskander. Enamik rünnakus osalenud tiibrakette hävitati.