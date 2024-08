JUHTKIRI Kärped ilu pärast

Selge on see, et vähendada tuleb riigiametnike arvu. Seda muidugi on lihtsam öelda kui teha, sest keeruline on määratleda, kes on õigupoolest see ametnik, keda kärpima peaks. Neid, keda saab ühemõtteliselt ametnikeks liigitada, polegi nii palju ja ega keegi ometi taha ju vähendada politseinike, päästjate või haridustöötajate hulka. Samas peitub aga nendegi statistiliste alajaotuste taga hulgaliselt inimesi, kelle tööks on tegelikult ainult pesuehtne paberimäärimine, mitte aga see, millele liigitus nagu viitaks.