AUTOJUHT Inimlikkus peaks üles kaaluma politseiametnike robotliku käitumise

Peatamine toimus Narvas üldiselt kõige suurema liiklusega tänava ääres, kus peatumine ja peatamine ei ole just tark tegu, juhul kui tegu pole just ohtlike manöövreid tegeva sõidukiga. Siiski tuvastas politsei minu rikkumise, nimelt minu juhitud autorongi lubatud täismass 3500 kilogrammi oli ületatud 200 kilogrammi võrra. See oli mulle üllatuseks. Tunnistan, et ei olnud teinud ma matemaatikat ega liitnud auto ja haagise täismassi kokku, kuna olin kindel, et see ei ületa lubatut. Viga. Nimelt sellepärast, et eelnevalt oli mul suurem haagissuvila ja tema lubatud täismass oli väiksem. Sellega juhtimise õigust kontrollisin ka maanteeameti kaudu. See on vist lihtsalt tootja suva, palju ta tehnilisse passi kirjutada tahab. Vana haagise ja autoga olen ka korduvalt teinud 5000 ja 6000 km reise.