RAINER SAKS Kurski võimud: Vene armee hävitab täielikult kõik Ukraina hõivatud asulad Kurski piirkonnas

Ukraina välisministeerium tegi eile avalduse, millega hoiatas Valgevenet sõjalise eskalatsiooni eest, kui too jätkab vägede koondamist Ukraina piiriäärsetele aladele. Eile avaldatud luureandmete kohaselt on koondatud mõned üksused Gomeli oblastisse. Ukraina välisministeerium nõudis nende ära viimist. Tuleb märkida, et samal ajal levib Venemaa sotsiaalmeedias juba mitu nädalat info, et Ukraina koondab üksuseid Venemaa Brjanski oblastisse sisse tungimiseks. Kuna Gomeli oblast on kohe Venemaa Brjanski ja Ukraina Tšernihivi oblasti naabruses, võib eeldada, et Valgevene juht üritab näidata, et temagi reageerib kuidagi toimuvale.