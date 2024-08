Hizbollah’ kinnitusel oli ka nende rünnaku esimene etapp edukas. Eesmärgiks olevat olnud sihtida Iisraeli positsioone, et hõlbustada droonirünnakuid sihtmärkide pihta sügaval riigi sisemuses. Ilmselt proovisid nad sellega testida Iisraeli võimsat õhutõrjesüsteemi, et leida selles nõrku kohti.

See näitab taas, et odavate droonide jahtimine kuluka õhutõrje abil pole ehk parim lahendus, vaid Iisraelile kuluks ära mitmekihiline lähenemine, mida – küll olude sunnil – rakendavad ukrainlased, kes droonide vastu kasutavad edukalt palju odavamat tehnikat.

Nii Iisraeli kui ka Hizbollah’ juhid on kinnitanud, et nad ei soovi täiemõõdulist sõda, aga on selleks valmis. Iisraelil on seejuures lõunas asuvas Gaza sektoris endiselt käimas konflikt Palestiina terrorirühmitusega Hamas. Liibanonis sügavalt juurdunud Hizbollah on märksa tõsisem vastane.