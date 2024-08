Kui vaatame meie tervishoiusüsteemi, siis killustatusest annab hästi märku näiteks see, et enamasti on kõikidel Eesti haiglatel oma eraldiseisev haiglainfosüsteem. Näiteks neli Tallinnas asuvat haiglat kasutavad kolme erinevat sellist infosüsteemi. See tähendab aga, et inimeste terviseandmed ei liigu haiglate, aga ka teiste tervishoiuasutuste vahel sujuvalt või siis üldse mitte. Andmed on olemas, kuid erinevad süsteemid ei suuda neid lugeda ega omavahel liigutada. Peale selle ei ole nende haiglainfosüsteemide ülalpidamine sugugi odav.