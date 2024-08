Tiit Lepasaar Kui tahame näha homset päeva, peame jätma hüvasti unistusega heaoluriigist

Pärast suurt sõda konverteeriti sõjamajandus tarbimismajandusse ning hoolimata «külmast sõjast» hakkas inimeste materiaalne elujärg paranema. Ka sõja ajal loodud tehnoloogiad hakkasid uute toodete ja uute ravimite näol kujundama meie elu. Uus «roheline revolutsioon» võimaldas toota piisavalt toitu, nii et kuuekümnendate lõpuks ei olnud maailmas enam nälgivaid inimesi.

Pärast sõda lagunesid suured impeeriumid ja enamik uusi riike võttis omaks demokraatliku riigikorra. Kõik need vabadused, mida praegu peame iseenesest mõistetavateks, pärinevad eelmise sajandi teise poole kodanike liikumistest. Meie vabadused on rock'n'roll'is, seksrevolutsioonis ja hipide liikumises. Minikleit muutis maailma rohkem kui kõik diktaatorid kokku. Me saime üha vabamateks oma elu üle otsustamistel.