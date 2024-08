Rainer Saks Ukraina pani uue relvaga Venemaa laskemoonalao 11 tunniks plahvatama

Ukraina iseseisvuspäeval külastas Ukrainat Poola president ja Leedu peaminister. Ühisel pressikonverentsil teatas Ukraina president, et Ukraina armee kasutas sama päeva hommikul esimest korda lahingus edukalt uut relva, mida president nimetas drooniraketiks «Paljanitsa». Kuigi president Zelenskõi ei nimetanud, kus täpselt seda relva edukalt kasutati, võib eeldada, et sellega tabati eile suurt Vene laskemoona hoidlat Voroneži oblastis. Tabatud laskemoonalaos toimusid järelplahvatused veel 11 tundi peale rünnakut.

Esialgu ei ole veel teada, mida see uus relvaarendus endast kujutab, kuid Ukraina presidendi sõnul ulatuvad nad peagi nendega ründama üle kogu Venemaa. Ukraina on suutnud (osaliselt ka tänu USA relvakasutuse piirangutele) arendada sõja jooksul välja raketid Neptun ning mitmed kaugele lendavad droonid. Venemaa strateegilised kaotused jätkavad seega pidevalt kasvamist. Pikas perspektiivis on väga oluline, et maailma relvaturule jõuavad raketid ja muud ründevahendid, mis suudavad edukalt läbida Vene õhukaitset ja õhukaitsesüsteeme ka hävitada.