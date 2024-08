Karl Jaagup Vahtre Kõik, kes omal otsusel lapsi ei saa, sülitavad pähe järgmisele põlvkonnale

Olen pidanud viimasel ajal palju vestlusi oma põlvkonna noortega (olen 26-aastane), kes ühel või teisel põhjusel on otsustanud lapsi mitte saada. Või kui, siis ainult ühe. Olen ka ise lükanud laste saamist aina edasi ühel või teisel põhjusel. Kas ei ole veel valmis või pole majanduslik olukord küllalt kindel. Tõsiasi on, et põhjuse leiab alati. Kurb on aga kuulda nii paljude toredate inimeste käest, et neil pole järgmist põlvkonda toredaid inimesi isegi plaanis. Kui me tahame siin Eestis eestlastena edasi kesta, siis on meil vaja lapsi saada.