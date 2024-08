Pavel Sobolev Miks otsustas Putin «isamaa jaoks raskel hetkel» põlvili langeda?

Vladimir Putin väldib jätkuvalt kommenteerimast Ukraina relvajõudude edu Venemaa territooriumil, kuid teeb samal ajal reisi Beslani ja avaldab seal austust 2004. aasta tragöödia ohvritele. Samas on hästi teada, et Putin püüdis aastaid Beslanist võimalikult kaugele jääda ega osalenud leinaüritustel. Ajakirjanik Pavel Sobolev usub, et Putini peataolek Kurski oblastis toimuvast on nii suur, et ta proovib kõike. Samas pole tal ühtegi head käiku.