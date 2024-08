Navalnõi kamba ja teiste vene liberaalide suust kuuleb iga päev juttu mingist suurepärasest tuleviku-Venemaast. Berliinis elav sotsioloog Igor Eidman leiab, et tegu on kõige suurema enesepettusega ja et mõistusega inimene ei saa üheaegselt oodata vabaduse saabumist ja impeeriumi püsimist.