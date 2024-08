HENRI ZEIGO Kui muutumisest saab lunastus ja kättemaks

Miks see teos mind ühtäkki kõnetas, et seda põhjalikult lahata? Ma arvan, et see lugu võtab üsna ilmekalt kokku indiviidi ja ühiskonna igipõlise vastasseisu. Seda kohtab eriti just eluetapi esimeses pooles, kus noor inimene peab leidma endale oma tee, seltskonna, kuhu kuuluda, ning pidama seejuures eksistentsiaalseid lahinguid ebaõigluse ja valesti mõistmise suhtes. Mõistagi jätkub see ka hilisemas eas, kuid varasemas perioodis on see kõige kirglikum ning omajagu naiivne, andes samal ajal olulise tõuke isiku edasiseks kujunemiseks.