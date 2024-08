NÄDALA NÄGU McDonald’sist Valgesse Majja

Kamala Harris, kes on üles kasvanud immigrantide keskklassi reaalsuses, on tõusnud Washingtoni poliitilisel areenil üheks kõrgeimaks liidriks. Demokraatliku Partei kongressi kõnes sihtis ta kriitikanooli Donald Trumpi suunas ja lubas, et tagasi enam ei minda.