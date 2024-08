Andres Herkel Kuidas vabaneda Putini haisvast kaisutusest?

Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini jaoks oli foto avali embusest India peaministri Narendra Modiga kullahinnaga. Pealegi tehti see pilt Moskvas – tänavu 9. juulil. Kremlil on vaja ju kogu maailmale näidata, et suhtlus käib, Putin pole isolatsioonis.

Kuigi Indias on Venemaad aastakümneid sõbraks peetud, pole põhjust uskuda, et too embus Modile rõõmu valmistas. Seda enam, et samal ajal ründas Venemaa jõhkralt Kiievis asuvat lastehaiglat. Olukord oli Modile ebamugav ja ta andis seda Moskvas olles ka mõista.