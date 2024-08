NÄDALA VASTAJA Silver Kuusik loodab, et tulevikus saavad poliitikutest riigimehed

Esiteks, me käsitleme Eesti ühiskonda tervikuna, ühise rahvusperena, kus selle pere liikmete seas ei ole vaenlasi. Teiseks, me ei ole «presidentaalne» erakond, nagu Mart Helme on EKREt nimetanud. Meie erakonna juhiks kandideerimise eelduseks ei ole üks kindel perekonnanimi. Meil on kollektiivne juhtimine ja ka erakonna referendumite algatamise võimalus. Kolmandaks, sotsiaalküsimustes ei ole me parempoolsed nagu EKRE ja Isamaa, vaid tsentristlikud. Ning neljandaks, erinevalt EKREst ja Isamaast on meile oluline loodushoid.