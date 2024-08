Tänavu noore kultuuritegelase preemia pälvinud Rita Ray teadis juba mõne aasta eest, et kõige tähtsam pole mitte see, kuivõrd täiuslik, ideaalilähedane ja viimistletud on su muusika, vaid ennekõike see, kui siiralt sa ise end muusikuna väljendad, muusikas välja elad ja kuivõrd aus suudad sa oma kuulajaskonnaga olla.