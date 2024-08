SERGEI METLEV Venekeelse keskpoliitiku sigadus oma valija ja eesti rahva vastu

See oli 2008. aastal, kui nägin ühel vene koolide õpilastele mõeldud seminaril, et tagareas istuvad aktivistid, kel käes suure vapiga Venemaa lipp. See oli 2010. aasta, kui pronkssõduri kaitsesalgast tuntuks saanud aktivist üritas rikkuda Nõukogude terrori teadvustamisele pühendatud üritust. See kõik toimus tolleagse Eesti venekeelse meedia ning Savisaare Keskerakonna «vene korpuse» heakskiidul.