AHTI KALLIKORM Kommunismikuriteod kisendavad hukkamõistu järele

Võib küsida: kas kommunistlike kuritegude eest on kedagi vastutusele võetud? Kahjuks on vastus masendavalt napp. Mõned üksikud vanataadid on taasiseseisvunud Ida-Euroopa riikides kohtupinki astunud, kuid see on vaid piisake meres. Samal ajal toimub meie «sõbraliku» idanaabri juures stalinismi rehabiliteerimine, mis on kestnud aastaid ja agressioonisõjad naabrite vastu. Nõukogude Liit kui Hitleri otsene kaasosaline teise maailmasõja vallapäästmises astus Nürnbergi protsessidel üles hoopis süüdistaja ja maailma päästjana, mis rüvetab kommunismiohvrite ja ülejäänud maailma ajalootunnetust veelgi enam.