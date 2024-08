RAINER SAKS Krimmis kütusega kriis: ukrainlased uputasid Kertši väina viimase raudteepraami

Loomulikult katkestati nende telekanalite töö. Venemaa kodanikke sellisel kujul ümber kasvatada ei ole lühemas perspektiivis võimalik. Tegemist ei olnud küll kõige olulisemate telekanalitega, mille töö õnnestus ukrainlastel ümber korraldada, kuid sellise sündmuse fakt täiendab Venemaa kodanike kahtlusi oma riigi suutlikkuse kohta olukorda kontrollida. Kindlasti on see suur saavutus Ukraina jaoks ning tõendab Venemaa inimestele, et nad on sattunud vastakuti tugeva jõuga.

Ukraina ründas esialgsetel andmetel Neptuni rakettidega uuesti Kavakazi sadamat Kertši väina Venemaa-poolsel osal. Toimus suurem plahvatus ja tulekahju. See sadam on vajalik praamiühenduse jaoks Krimmiga. Sadamat on Ukraina droonid rünnanud ka varem. Sadamas on suurem kütusehoidla. Esialgsed teated ütlevad, et rünnak tabas raudteepraami, kuhu oli laetud kütust vedav rongikoosseis. Õhtu lõpetuseks teatasid kohaliku võimu esindajad, et laev vajus põhja. Praegustel andmetel oli see viimane praam, mis suutis vedada raudteekoosseise üle Kertši väina. Teised praamid oli Ukraina hävitanud juba varasemate rünnakutega.