Peaesineja kindralmajor Nauman teatas, et poliitbüroo algatuse alusel ning perestroika käigus on kaitseminister marssal Dmitri Jazov andnud käsu töötada välja armeereformi alused. Kogu protsess on alles idee- või siis loomejärgus, aga päris kindlasti on selge, et vähendatakse nii strateegilist ründerelvastust kui ka isikkoosseise.