AK FOOKUS Kuidas ma Stalini parema käega öiseid tähti vaatasin

Miks ma lähen oma mõtetes sageli tagasi hämmastava 1962. aasta suve juurde, kui veetsin teismelisena Moskva lähedal suvilas peaaegu iga õhtu ühe 20. sajandi kõige kummalisema ja fanaatilisema inimesega suheldes? Vjatšeslav Mihhailovitš Molotov – kes on läänes tuntud kui «härra Ei», kes oli Stalini ajal teine mees Nõukogude Liidus ja juhtis aastaid Nõukogude Liidu välispoliitikat ning kes on kogu maailmas tuntud Molotovi-Ribbentropi pakti tõttu, mis jagas Euroopa Nõukogude ja Hitleri mõjupiirkondadeks – elas minu naabersuvilas.

Nüüdsel ajal on «härra Ei» minu jaoks midagi enamat kui Molotov. See on teatud konstant Venemaa poliitikas, pidev tagasipöördumine «alguspunkti», autoritaarne paradigma, mis on praegusel Putini Venemaal esile kerkinud.