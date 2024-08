Ptšjolkini kommentaar sotsiaalmeedias oli reljeefne, ehkki ta üritas seda hiljem siluda ja väita, et teda on valesti mõistetud. Aastal 2024 pole mõtet väita, et Eesti Vabariik ühines NSVLiga vabatahtlikult, et küüditamine oli võitlus kuritegeliku elemendiga või et metsavennad olid terroristid. Ptšjolkin kasutas sotsiaalmeedias terminit «bojevik», mida Venemaal kasutatakse näiteks Tšetšeeni terroristidest rääkides. Neutraalne sõna oleks «bojets» (võitleja). Nii et tähenduse mõttes pole siin midagi vaielda.

Küll aga võib vaielda Madisoniga, sest kas Venemaa mõjuväli on ikkagi kõige suurem probleem? Lisame veidi fakte Sergei Ptšjolkini kohta. Ta on sündinud 1985. aastal, järelikult on juba käinud koolis Eesti Vabariigi ajal. Ta on kandideerinud kohalike omavalitsuste valimistel Tallinnas Lasnamäel (nagu keskerakondliku linnavalitsuse allasutuste juhid ikka tegid) ning sai viimastel valimistel 184 häält.

Metsavendi bandiitidega võrrelnud Ptšjolkini vallandamine oli mõistetav ja tundub, et Keskerakonnal on põhjust sisekaemuseks.