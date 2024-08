HEIDO VITSUR Peaministril on vaja suuremate volitustega riigikantseleid

Seepärast ei ole üldse üllatav, et arengubioloogi haridusega president Karisel tuli iseseisvuse 33. aastapäeval pidada just selline kõne, mis oli suurimas osas pühendatud meie arenguprobleemidele. On isegi kummaline mõelda sellele, et 33-aastaseks saanud riigis tuleb kellelegi selgitada sellist, meie igapäevastes tegemistes kaduma kippuvat tõsiasja, et sotsiaalne ja majanduslik moodustavad lahutamatu, omavahel seotud terviku, ja et sotsiaalne ei tähenda üksnes sotsiaalkindlustust vaid kõike, mis puutub inimese ühiskonnaliikmeks olemist, sealhulgas inimeste ja valitsuse suhteid, vastastikust usaldust.