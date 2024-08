JAAK JUSKE Kremlimeelsete viimne lahing Eesti metsavendadega

Kindlasti on tänuväärt, kui inimesed ajaloo vastu huvi tunnevad, sellest kirjutavad ja mõtteid avaldavad. Nii saame kõik targemaks. Alati tuleb aga arvestada, et ajaloofaktide tõlgendamine ei tohi viia ajaloo võltsimiseni. Ja otse loomulikult tuleb arvajal mõelda oma positsioonile ühiskonnas, oma sõna mõjule. Kui haridusasutuse juht asub levitama Eesti ajaloo ühest traagilisemast perioodist seisukohti, mis kajastavad õigustusi inimsusevastastele kuritegudele Eesti rahva vastu, on midagi väga valesti. Seda Tallinna Tondiraba huvikooli direktor Sergei Ptšjolkin oma Facebooki lehel paraku tegi. Ning otse loomulikult võimendas tema postituse mõju Ukrainas käiv sõda ja Venemaa tänased kuriteod ukrainlaste vastu.