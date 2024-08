Pärast ei mäleta Venemaal keegi, et Venemaa president käis isiklikul initsiatiivil Bakuus. Meelde jäävad Beslani ja Tšetšeenia külastamise episoodid. Kogu ringreis peab veenma Venemaa kodanikke ja rahvusvahelist meediat, et Venemaal on kõik korras ning Kurskis toimuv ei vääri tähelepanu. Tšetšeenias ei ole Venemaa president käinud viimase 10 aasta vältel. Praeguse visiidi peamine sõnum oli, et president on rahul Kadõrovi võitlejate panusega. Kuna Tšetšeenia üksused ei ole Vene armee ridades sõjaliste saavutustega silma paistnud, on ilmne oht, et selline olukord võib radikaalselt vähendada ka Tšetšeenia juhi prestiiži. Venemaa presidendi visiiti Tšetšeeniasse märgiti Ukraina meedias ära pildiga Ukraina vägede koosseisus võitlevatest tšetšeenidest, kes poseerisid Kurski oblasti Sudža linnavalitsuse trepil.