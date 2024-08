Kõigile kohalolnuile jutt siiski ei meeldinud. Kõlas mõtteid, et kõne on tavapärane või et president oleks pidanud rahvast või nii-öelda virisejaid rohkem manitsema. Ilmselt küll mitte konkreetse kõnega seoses tähendas vastuvõtul viibinud ekspresident Toomas Hendrik Ilves (THI), et «võiksime vähemalt üks päev aastas öelda, et me ei vingu».

Toome THI täpse tsitaadi: «Kui me ei võta arvesse kõike seda vingumist, mida me alatasa kuuleme, ega vaata, kus me asume julgeoleku, hariduse, korruptsiooni osas, siis me võiksime vähemalt üks päev aastas öelda, et täna me ei vingu. Me ei peaks loetlema kõiki neid hädasid, mida me võime lugeda igas väljaandes Postimehest ERRini.» Tõe huvides tuleb märkida, et kui keegi, siis just THI ise pole kriitikaga kunagi tagasi hoidnud.

Presidendi kõne oli suurpärane mitte üksnes ausa osutamise pärast valupunktidele, vaid ka seepärast, et ta pakkus ühtlasi lahendusi.

President Alar Karis loetles oma kõnes mitmeid hädasid. Neist kõige olulisem on kahtlemata riigi võõrandumine rahvast. Tsiteerime presidenti: «Paljud inimesed tunnetavad valitsust vaenlasena, kes kurnab rahvast. See on ohtlik areng [---]. Inimesed tahavad mõista, miks neid maksudega koormatakse ja kuidas nende raha kasutatakse.»