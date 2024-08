Eestlased peavad end seenelembeseks rahvaks. Seda usku on kinnitanud Valdur Mikita mõttekäigud: «Tavaliselt me ei mõtle, et seenelkäik kuulub maailmakultuuri haruldaste ja hääbuvate vormide hulka. Mükofiilseid kultuure on alles vähe.»