NORMAN VESTER Riigi tõhusamaks muutmisel võiks appi tulla erasektor

Valitsuse soov kasvatada riigi tulusid on mõistetav, kuid sageli tundub, et samavõrra oluline on ka kulutuste optimeerimine ja põhjalik kontroll. Praegu keskendutakse sageli uute maksude kehtestamisele ja tööealise elanikkonna koormuse suurendamisele, kuid see võib viia lõpuks olukorrani, kus maksumaksjaid survestatakse ülemäära ja kogu süsteem muutub hapraks.