MART LAAR Meie kõigi elu läheb lähitulevikus ainult halvemaks

Paraku on vähemalt minul viimasel ajal Reformierakonna pea- ja rahandusministrite rodu hakanud lootusetult sassi minema. Kõik nad on rääkinud eelarve tasakaalust ja «jõhkratest kärbetest», on tegelikkuses aga ainult makse tõstnud ja Eesti võlakoormat kasvatanud, et lõpuks Euroopasse sooja koha peale pageda. Kuid olgu, peaasi, et vähemalt keegi meist rahul on. Meie ülesanne on ikkagi vaadata, kuidas siin, Eestis, oma asjadega hakkama saame. Just selles valguses mõtiskleks veidi uue-vana valitsuse koalitsioonileppe ja sellest tuleneva üle. Või tuleks seda nimetada vanaks valitsuseks mõnevõrra uuendatud pakendis.