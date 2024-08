Tegelik olukord on, et Saksamaal on föderaalreserve peaaegu 500 miljardit eurot. Loovutada sellest 10 miljardit või või isegi rohkem Ukraina (ja seega Saksamaa enda) julgeolekule ei oleks mingi probleem. Erakordselt halva otsuse eest on vastutav kantsler Scholz ja sotside juhitud valitsus. Tasub meeles pidada, et 2025. aastal on tulemas Bundestagi valimised ja liidukantsler prioritiseerib siseriiklike teemasid Ukraina toetamise asemel.