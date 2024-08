RAINER SAKS Putin tahab oktoobriks Kurski oblastis platsi ukrainlastest puhtaks lüüa

Moskva patriarhaadi kanoonilisse alluvusse kuulunud kogudustel on üheksa kuud aega, et katkestada oma suhted endise emakirikuga. Seda, et vene õigeusu kiriku kaudu on Venemaa aastaid tegelenud Ukraina riigi vastase tegevusega, ei ole enam vaja tõestada. Kuna Venemaa pommitab massiivselt linnu Ida-Ukrainas, on Venemaa ise hävitanud suure hulga omaenda kiriku kogudusi. Moskva kiriku edasise saatuse määravad suuresti ära koguduse vaimulikud.