ALLAR JÕKS «ENSV kriminaalkoodeksi alusel Eesti Vabariigi nimel»

Pärast tööpäeva istusime töökaaslastega kohtutäiturite toas pealinnast tulevaid uudiseid õgides. Vikerraadio tutvustas Dire Straitsi taasühinemise järgset singlit «Calling Elvis» ja akna taga õhtupäikeselises Väike-Viigis asjatasid muretud pardid. «Calling Elvis, is anybody home, calling Elvis, I’m here all alone». Keegi algatas arutelu teemal, kas partidel on oluline, et nad saaksid vabas Eestis ujuda. Iga katse meeleolu hoida oli teretulnud, eriti veel musta huumoriga. Samal ajal vasardas peas, et tegemist on filmiga, millel peab olema õnnelik lõpp.