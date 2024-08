JUHTKIRI Surnud juhi pärand

Vastus küsimusele on jah ja ei. Vaadates viimaste aastakümnete statistikat, võib pidada liikluses hukkunute arvu järjekindlat vähenemist üheks Eesti edulooks. Kui 1991. aastal hukkus liikluses 491 inimest, siis aastal 2000 juba 204 inimest ning aastal 2010 üksnes 79 inimest. Tuleb arvestada, et samal ajal on kasvanud autode arv ning suurenenud keskmised sõidukiirused, kuid on paranenud autode turvalisus ning samuti maanteede ohutus, mõeldes uutele kiirteedele ja maanteede üleüldisele märgistatusele, millest on väga palju abi pimedal ajal.

Samas on päris viimaste aastate trend muret tekitav. 2021–2023 on suurenenud liiklusõnnetustes kannatanute arv aastas 168 vigastatu võrra ning hukkunute arv nelja võrra. Kuna käesolev aasta pole veel läbi, ei saa olemasoleva statistika põhjal veel järeldusi teha. Ent kui tavaliselt on viimastel aastatel toimunud kõige enam õnnetusi juunis või juulis, siis sellel aastal on kõige rohkem õnnetusi juhtunud hoopis maikuus.

Kui kellegi mõtlematust surmast kõnelemine aitab ära hoida järgmiseid surmasid, siis on see hukkunu parim pärand kaasteelistele.