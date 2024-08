AHTI KALLIKORM Mõte oli võtta piletid Budapesti ja sealt läbi olematu piiri Austriaga kaduda

Olla olnud nõnda, et ajalehes räägiti asjadest, mis tegelikult oligi Eestis toimumas. No seda me ei suutnud uskuda. Aga kõige paeluvam osa oli alati see, kui küsisime vanaisalt, vanaemalt, keda me Memmeks Papaks kutsusime: «Kuidas algas sõda?»