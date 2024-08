18. augustil möödus ka kümme aastat Ilovaiski lahingust, mida peetakse kaasaegse Ukraina armee üheks suuremaks lüüasaamiseks. Seda muidugi «tänu» venelastele, kes traditsiooniliselt murdsid lepingut ja avasid tule rohelises koridoris lahkuvate Ukraina üksuste pihta. Räägitakse, et ajalugu kordub, kuid mitte kümneaastaste tsüklitena või soolapuhujalikult, kus see või teine kuu toob halba õnne või õnnetuse.

Enamik teaduslikke ajalooteooriaid käsitleb pikki laineid või tsükleid. Nikolai Kondratjev (Majandus), Modelski ja Thompson (Hegemoonia) või siis Strauss-Howe'i teooria, mis ütleb, et pärast 80 aastat domineerimist saabub globaalne majanduskriis aastatel 2008 kuni umbes 2029 ja selle oletatavaks tipuks on aasta 2025. Ma ei tea, kuidas on lood teiega, aga šoppamas käies ma tunnen seda läbi oma rahakoti. Nagu varem öeldud, usun, et lühilaineteooriaid poliitikas ei ole, aga venelaste «abi» USA ja läänemaailma tänase kitsikuse puhul on ilmne.