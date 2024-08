Nädalapäevad tagasi levisid täiesti tõsises ajakirjanduses teated, et Ukraina vägede pealetung Kurski oblastis katkestas läbirääkimiste ettevalmistamise protsessi. Nende teadete järgi pidid Qataris aset leidma Venemaa ja Ukraina esindajate (mitte avalikud) läbirääkimised teemal, kuidas vältida edaspidi üksteise energeetikataristu vastaseid rünnakuid. Sealt edasi on Venemaa üritanud oma kommunikatsiooniga seda uudist võimendada stiilis, et Ukraina pealetungi tõttu ei ole läbirääkimised üleüldse enam võimalikud.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja eitas, et Venemaa valitsus oleks mingeid läbirääkimisi Qataris korraldamas. On selge, et Venemaa ei vaja ega soovi praegusel hetkel olla seotud sõnumiga, nagu nad sooviksid läbirääkimisi Ukrainaga. Ukraina pealetungi tõttu Kurskis on nende kuvand kannatada saanud ning läbirääkimiste püüdlused näitaks neid veelgi nõrgemana.