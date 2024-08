ERKKI KOORTI ANALÜÜS Putini suhtes kostub Moskvas järjest suuremat nurinat

Ukraina üks eesmärke tungimisel Kurski oblastisse oli tuua leevendust olukorrale Donetski oblastis. Kui alguses ei liigutanud Venemaa oma vägesid sealt piirkonnast ära, siis nüüd on mingi liikumine toimunud. Siiski on 5000-6000 mehe toomine võtnud väga kaua aega ning seda on ka ilmselgelt vähe olukorras muutuse esilekutsumiseks. Venemaa on kaotanud Kurski oblastis väga palju mehi vangilangenutena ning neid tuleb paratamatult asendada.