Peeter Raudsik Energeetika debatt on ammu läbi ja taastuvenergia võitis

«Eesti tagab energiajulgeoleku aastaks 2050 kliimaneutraalselt,» võtab Eesti sihi kokku Energiamajanduse Arengukava. Põlevkivist on selle taustal saanud vaid ideoloogiline küsimus, millel puudub tegelik majanduslik sisu. Finantseerijate vaatest on põlevkivi ja elu peeruvalgel sisuliselt samad. Nostalgia arvamuskülgedel seda ei muuda.

Sellesuvised keskmisest kõrgemad elektrihinnad on EstLink 2 rikkega otseselt seotud. Tekkis olukord, kus hinna tegid tavalisest rohkematel tundidel kallimad gaasijaamad. Vähem tähelepanu on saanud see, et kui meil ei oleks tänaseks Eestis niivõrd arvukalt uusi taastuvenergia võimsusi, siis oleks hind olnud veelgi kõrgem. Ajal, mil Auvere elektrijaam oli hoolduses, andsid päikese ja tuulepargid juulis 50,3 protsenti kogu kodumaisest elektritootmisest. Suviste tundide arv, kus ainuüksi päikseenergia katab põhimõtteliselt kogu Eesti elektrivajaduse, kasvab aasta-aastalt.