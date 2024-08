Toomas Alatalu Ukraina abi vähendamine on vaid Saksamaa valimiste-eelne avaldus

Rahvusvaheline olukord tervikuna on täna liiga keeruline peasuundumuste paikapanemise mõttes. Kui ikka maailmas käib sõda ja agressorist esisõdija samas ütleb, et peab vaid erioperatsiooni ehk osalist sõda ning vastaspool on omalt poolt nõus, et sõdime vaid ohvri territooriumil, siis... selgust on ju raske tuvastada!? Rääkimata sellest, et käib teinegi sõda, kuhu on kaasatud kõik nii-öelda põhisõjas kaasarääkijad, kel jagub sinnagi mitte-üheselt mõistetavaid mööndusi.