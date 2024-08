RAUL EAMETS Tulumaks ettevõtte kasumilt tekitab suure segaduse

Kui tuua näiteks põllumajandus, siis on ilmselge, et kevadel on praktiliselt võimatu prognoosida sügise saaki ja toodangu kokkuostuhindu. Kui prognoositavat kasumit ei tule, tuleb makstud maks tagastada, mis muudab varasema tulu riigi jaoks kuluks. Maksunduse üks põhiprintsiipe on, et kogutav makstulu peab ületama maksu administreerimisega seotud kulud. Ma pole kindel, kas see kaheprotsendilise ettevõtte tulumaksu puhul tegelikult nii on, eriti kui pole avalikult näha olnud mingeid arvutusi. Kogu arvepidamine ja asjaajamine eeldaks iseseisva bürokraatiaparaadi loomist, mis võib suure osa võimalikust maksutulust neelata.