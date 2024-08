Rainer Saks Venemaa kasutas vägede koondamiseks võtet, mida on varem nähtud vaid üks kord

Ukraina sõjandusanalüütiku Aleksander Kovalenko teadmise kohaselt on Vene armeel praegu Kurski oblastis kaitsetegevust korraldamas 15 tuhande meheline väekontingent, kellest ainult kuus tuhat on sinna toodud Donbassist. Praeguseks on Ukraina väed hõivanud umbes 1300 ruutkilomeetri suuruse ala ning olemasolevatest vägedest ei piisa isegi Ukraina armee edasitungi riivistamiseks. Seepärast ei ole võimalik ette kujutada, kuidas lähematel nädalatel võiks Vene armee alustada suuremat edasitungi oma territooriumi tagasi vallutamiseks.

Ukraina armee on jätkanud väiksemaid edenemisi Kurski oblastis, kuid näib peamiselt konsolideerivat oma senist edu ning kindlustab oma positsioone. Peamine edenemise potentsiaal on hetkel seotud Vene vägede isoleerimisega Gluškovo rajoonis. Eile hävitati viimane sild, mis viis üle Seimi jõe ning sellega on Gluškovo rajooni ühendused ülejäänud Venemaast ära lõigatud. Arvatavasti suudab Vene armee ehitada mõne pontoonsilla üle selle jõe, aga mingit lootust seda piirkonda kaitsta Vene armeel ei ole. Ukraina väed ei näi ülemäära kiirustavat ning tegutsevad ettevaatusega. Vene väejuhatus on aktiivsemalt hakanud kasutama lennuväge ja droone, et Ukraina vägede edenemist peatada. Võib eeldada, et väga kiiret edasiliikumist Ukraina väejuhatus ei planeeri. Poliitiliste eesmärkide saavutamiseks piisab ka igapäevasest väiksema ulatusega edenemisest.