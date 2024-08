Vladimir Sazonov Kas Lähis-Ida on jõudnud suure sõja murdepunkti?

Niigi pingelised ja halvad suhted Iraani ja Iisraeli vahel on viimasel ajal veelgi teravnenud ja halvenenud – eelkõige seoses 2023. aasta sügisel puhkenud HAMASi–Iisraeli sõjaga. Nüüd kardetakse Iraani võimalikku lööki Iisraeli pihta, mis võib vallandada juba suure sõja. Selline stsenaarium on võimalik, sest Teheran ähvardab Iisraeli juba paar nädalat, et maksab kätte HAMASi liidri Ismail Haniyeh mõrva eest, mis leidis aset Teheranis 31. juulil.

Sellest sündmusest on möödas juba kaks nädalat, aga suurt sõda veel alanud pole. See tekitab küsimusi. Kas suure sõja tõenäosus on olemas ja kui on, siis kui suur see on?