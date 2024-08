Ahti Kallikorm Uus peaminister, on aeg ärgata! Kohe astume pika sammu kuristikku

Veelgi nukram on seis riiete ja jalanõude hindadega: 2023. aasta Eurostati andmetel on Euroopas kõige kallim garderoobi soetada Taanis, Tšehhis ja Eestis, kus hinnad on vastavalt 131, 126 ja 118 protsenti ELi keskmisest. Siinkohal peab küll (õnneks) tõdema, et riiete ja jalatsite hinnad odavnesid Eesti Panga andmetel selle aasta juulis esimest korda alates 2021. aastast – kahe kuuga on riiete hinnatase langenud rekordilised 10 protsenti. Samas tõdeb Eesti Pank, et osaliselt on hinnalanguse taga riiete hooajalised allahindlused ning ka kaupluste väiksemad juurdehindlused.