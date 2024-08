See aga tähendab, et maksu alla lähevad ka investeeringuid, sest mujal maailmas tavapäraseid investeeringute maksusoodustusi meil Eestis pole. Meil pole neid vaja olnud, sest väljavõtmata kasum on ju olnud niigi maksustamata. See küll on juba varem pidurdanud välisinvesteeringuid, sest ka kõrgelt haritud võõramaalastele on keeruline selgitada, et välja maksmata kasum on meil maksustamata. Mõnele, kes lõpuks aru saab, selline süsteem isegi meeldib, osa aga jääbki harjumuspäraseid soodustusi tahtma.