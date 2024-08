TÜ teadlased Omastehooldajad saavad rahajagajatele olulisi signaale anda

Me teame sotsiaalministeeriumi poolt tellitud uuringu põhjal, et teid, kes te tegelete pereliikme ööpäevaringse järelevalvega 20 või enam tundi nädalas on 11 protsenti kõigist omastehooldajatest ehk hinnanguliselt umbes 17,5 kuni 19,8 tuhat inimest.