Teet Korsten Jõhvi kui valesti tantsitud samba pealinn

Vähem kui ühe kuu jooksul on seal toimunud suisa kaks sambasündmust. Täpsemini öeldes: üks sambasündmus on seal toimunud ja teine ähvardab toimuda. Kindel on vähemalt see, et Jõhvi ei tea midagi linnakunstnikust või -arhitektist, kes peaks samba teemal kindlasti oma seisukoha kujundama, kui see avalikus ruumis asuda tahab või keegi seda sinna istutada kavatseb.