Rainer Saks Vene ajateenijad langevad vangi, kuid väejuhatus üritab ikka Kurskisse üksuseid luua

Nüüd on Ukraina vägedel võimalus liikuda edasi Rõlski ja Lgovi asulate suunas. Kui Ukraina väed suudaks need linnad hõivata, oleks nende kontrolli all oluline Kurskisse suunduv maantee ning terved olulised lõigud raudteed, mis sunniks Vene armeed oma kaitseliine rajama veelgi kaugemale oma territooriumile kui praegu.