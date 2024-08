Priit Suve Kihutajate probleemi lahendamine kiirustades ei pruugi lahendusele lähemale viia

Elektritõukeratastest ilmub eesti meedias ikka aeg-ajalt artikleid ja tänavapildis on need nähtavad nii liikuva kui seisvana-pikutavana. Kui teha päring märksõnaga «tõukeratas» Google Trends otsingus, selgub, et alates 2015. aastast on huvi tõukeratta vastu olnud erinev ning praegu ei sugugi tipphetk. Ometi on tõukeratas Google otsingute järgi otsustades ikka huvi pakkunud.