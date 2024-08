Rainer Saks Ukraina on haaramas ala, mida venelased ei suuda tagasi võtta

Ukraina lennuvägi ja HIMARSid hävitasid kaks silda kolmest olemasolevast Seimi jõel. Jõgi eraldab seda rajooni ülejäänud Venemaast. Lisaks on Ukraina väed selles piirkonnas edenenud, nii et nädalavahetuse jooksul võib kujuneda olukord, kus Gluškovo piirkonda jäänud Vene väed ei pääse enam ka jõge ületades liikuma. Ümberpiiramise ohus olevate vägede suurus ei ole täpselt teada, oletatakse neid on seal ca 500 meest.

Vene kohaliku võimu esindajad teatasid kõigile sinna piirkonda jäävatele elanikele, et tuleb kiires korras lahkuda. Näib, et Ukraina on enda kontrolli alla saamas umbes 700 ruutkilomeetri suurust ala, mida on võrdlemisi mugav Vene rünnakute vastu tulevikus kaitsta. Õigemini võib olla kindel, et Vene armee ei suuda seda tagasi vallutada.